В Петербурге по подозрению в мошенничестве в отношении двух пенсионерок задержали рецидивиста

В Петербурге полиция установила подозреваемого в мошенничестве двух пенсионерок. Им оказался ранее судимый житель Ленобласти.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 11 января в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от местной жительницы, 1947 года рождения, о том, что ей позвонил неизвестный и, представившись следователем, убедил передать деньги для не привлечения дочери заявительницы к ответственности за якобы совершенное ДТП. Старушка передала курьеру 400 тысяч рублей.

На следующий день, 12 января, с аналогичным заявлением в полицию обратилась еще одна пенсионерка, 1939 года рождения, которая также стала жертвой мошеннической схемы “родственник попал в ДТП”. Потерпевшая передала курьеру 800 тысяч рублей и 600 евро.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Во вторник, 24 января, правоохранители установили причастность к преступлением ранее необнократно судимого 35-летнего мужчины. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе 67-летняя женщина стала жертвой обмана, оформила несколько кредитов и перевела деньги аферистам.