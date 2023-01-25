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В Петербурге спустя 27 лет раскрыли убийство из 90-х

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© Фото: unsplah

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В Петербурге спустя почти 28 лет раскрыли убийство из лихих 90-х. За эти годы мужчина, что стрелял в потерпевшего успел умереть. Однако удалось установить еще одного причастного к тем событием человека.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в марте 1995 года в одной из квартир дома 27 по проспекту Славы, где был найден труп 26-летнего молодого человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за убийство.

Спустя почти 28 лет удалось установить, что к совершению преступления причастны двое граждан: уроженец Новгородской области, умерший в 2003 году, а также 53-летний петербуржец.

Было установлено, что 14 марта 1995 года, петербуржец пришел в квартиру к убитому, тот ему открыл дверь и пустил внутрь. Однако в парадной также находился второй мужчина, который зашел в квартиру следом и выстрелил в хозяина из пистолета.

В отношении оставшегося в живых причастного к преступлению мужчине была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге раскрыли убийство мужчины 2005 года.

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