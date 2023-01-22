В Петербурге рецидивист обокрал комнаты соседей по коммуналке

В Красногвардейском районе Петербурга ранее судимый мужчина вынес из комнат в коммунальной квартире, где проживал сам, технику, мебель и личные вещи. В результате вор сам сдался в полицию.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 января в держаную часть обратилась петербурженка, которая сообщила, что в коммунальной квартире на Наставников неизвестные вскрыли дверь в ее комнату украли мебель.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка установили, что с сентября 2022 по январь 2023-го, неизвестный злоумышленник проник в две комнаты коммунальной квартиры, откуда похитил мебель, бытовую технику, личные вещи и люстры. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

В тот же день в полицию явился ранее судимый 38-летний мужчина, проживающий в еще одной комнате коммуналки, который признался, что это он совершил кражу вещей.

Возбуждено уголовное дело по статье 58 части 3 пункту «а» УК РФ (кража с проникновением в жилище). Вору избирают меру пресечения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга сиделка вынесла из дома пенсионерки 800 тысяч рублей.