В Петербурге девочка получила ударилась головой при падении с папиного плеча и попала в реанимацию

В Московском районе произошел несчастный случай с четырехлетнем ребенком. Девочка упала с плеча своего отца и была госпитализирована в реанимацию.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 21 января, в субботу. Из медучреждения в полицию поступило сообщение о том, что в 10:39 в реанимацию помешена девочка, 2018 года рождения, с ушибом головного мозга и переломом черепа. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Было установлено, что травмы малышка получила по месту жительства, упав с папиного плеча и ударившись головой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино у входа в медучреждение была сильно избита местная жительница. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с различнами травмами головы. Подозреваемого в избеении ищет полиция.