В Петербурге задержали троих подозреваемых в налете на ювелирку на Большой Московской

Полиция Петербурга задержала троих рецидивистов, подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в центре города. Нанесений разбойниками ущерб составил три миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 12 января в полицию поступило сообщение, что в ювелирном магазине на Большой Московской улице трое неизвестных, угрожая обрезом ружья, разбили витрины и похитили ювелирные украшения.

Ущерб составил три миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).

Одного из подозреваемых удалось задержать на следующий день. Им оказался 53-летний рецидивист. Двоих других подозреваемых задержали 19 января в коттеджном поселке «Лесной» городского округа Истра Московской области. Мужчины, 39 и 29 лет, также оказались ранее судимы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе Петербурга трое неизвестных совершили налет на ювелирный магазин, угрожая сотруднику обрезом ружья.