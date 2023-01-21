Из-за столкновения двух иномарок на Жукова пострадал подросток

В Калининском районе Петербурга в результате столкновения двух машин пострадал несовершеннолетний пешеход. Полиция проводит проверку.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 января, в 16:10 возле дома 1/1 по улице Жукова 60-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai, неправильно выбрал дистанцию до останавливающегося впереди для пропуска пешеходов автомобиля Ford Mondeo, под управлением 19-летнего автомобилиста, и совершил с ним столкновение.

В следствии этого, Ford наехал на 12-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате, школьник получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на площади Восстания водитель на Nissan cбил на пешеходном переходе нескольких человек.