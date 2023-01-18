Проводивший ремонт квартиры на Матроса Железняка мигрант получил ножевое от племянника

В Приморском районе мужчина, проводивший ремонт квартиры, был госпитализирован с ножевыми ранениями. В нанесении ран подозревают несовершеннолетнего родственника потерпевшего.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 17 января, в дежурную часть обратился мужчина, 1982 года рождения, с сообщением, что ему позвонил рабочий, делающий ремонт в его квартире на Матроса Железняка, и сообщил, что лежит в квартире в крови.

Потерпевший, 44-летний мигрант, был госпитализирован в тяжелом состоянии с ножевыми рениями. По подозрению в совершении преступления правоохранители разыскивают племянника пострадавшего, 2005 года рождения, который помогал дяде делать ремонт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга двое неизвестных нанесли иногороднему мужчине ножевое ранение.