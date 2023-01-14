Второй раз за неделю подросток умер после курения вейпа

В Выборгском районе Петербурга подросток был найден мертвым. Рядом с его телом правоохранители нашли вейп и жидкость для его заправки. За последнюю неделю это второй подобный случай.

Как передает Патрульный Петербурга, в пятницу, 13 января, в полицию поступило сообщение от матери подростка, которая обнаружила сына мертвом. В квартиру на Энгельса, где проживал мальчик приехала бригада скорой помощи, однако медики не смоги его реанимировать.

Умерший подросток характеризовался хорошо, был студентом Петровского колледжа, занимался спортом и на здоровье не жаловался. Однако рядом с трупом был обнаружен вейп. Также в комнате юноши была найдена жидкость для заправки устройства. Однако точно не известно, что именно послужило причиной смерти. Для выяснения причин труп был направлен в морг.

В течении последнего дня жизни подростка, с его телефона было совершено два звонка в экстренные службы. Возможно, молодой человек пытался самостоятельно вызвать помощь.