В Петербурге задержали разбойников, напавших на петербурженку под предлогом доставки цветов

Полиция Петербурга задержала двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. Злодей ворвались в квартиру петербурженки, избили ее и забрали деньги.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 декабря 2022 года в полицию Приморского района обратилась 59-летняя женщина. Она заявила, что в ее квартиру на улице Савушкина под предлогом доставки цветов вошли двое неизвестных в медицинских масках. Злоумышленники избили заявительницу и, угрожая ей ножом, забрали 15 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

В минувшую пятницу, 13 января, сотрудники правоохранительных органов задержали на проспекте Художников ранее судимого 46-летнего подозреваемого мужчину. В тот же день был задержан на улице Жени Егоровой второй подозреваемый — ранее также неоднократно судимый 39-летний мужчина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Невском проспекте иностранного студента залили из газового баллончика и отобрали телефон.