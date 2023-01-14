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На набережной Фонтанки задержали пьяного рецидивиста-угонщика

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В Адмиралтейском районе Петербурга полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился нетрезвой рецидивист. Выяснилось, что машина ему не принадлежала. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 января в четвертом часу утра у дома 160 по набережной реки Фонтанки, в ходе патрулирования наряд полиции остановил автомобиль “ВАЗ”, в котором находился ранее судимый 27-летний мужчина. У рецидивиста не было прав на управление машиной, кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день в полицию Кировского района обратился молодой человек, 2000 года рождения, с заявлением, что в период с 12 по 13 января от дома 8 по Канонерскому острову неизвестный угнал его автомобиль “ВАЗ”.

Задержанный помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Загородном проспекте ДПС остановили каршеринговый автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый студент-первокурсник.

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