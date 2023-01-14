На Невском иностранца залили из баллончика и отобрали телефон

В центре Петербурга иностранного студента ограбили, прыснув в лицо из газового баллончика. Злодеев удалось задержать. Ими оказались рецидивист и несовершеннолетний подросток.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 13 января в полицию поступило сообщение о том, что на Думской улице у 20-летнего иностранца отобрали телефон и прыснули в глаза из баллончика.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что потерпевший является иностранным студентом-первокурсником. Он пояснил, что около двух часов ночи у дома 35 по Невскому проспекту двое неизвестных, брызнув ему в лицо из газового баллончика, отобрали мобильный телефон, стоимостью 70 320 тысяч рублей.

Через некоторое время полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 21-летний молодой человек и 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Большой Московской улице несколько неизвестных совершили налет на ювелирный магазин.