В Петербурге пьяный рецидивист угнал у курьера автомобиль

В Кировском районе Петербурга нетрезвый ранее судимый мужчина решил воспользоваться чужим автомобилем. Однако пользование авто закончилось после встречи с сотрудниками правопорядка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ранним утром в четверг, 12 января, у дома 9 по Трамвайному проспекту во время патрулирования сотрудники полиции обнаружили белый ВАЗ. Возле машины находился 38-летний ранее судимый мужчина, у которого имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения. Автомобиль ему не принадлежал.

В тот же день было принято заявление от 27-летнего курьера о том, что в период с 10 по 12 января от дома 43 по проспекту Ветеранов неизвестный угнал его автомобиль марки ВАЗ стоимостью 53 000 рублей.

Подозреваемый рецидивист получил меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе полицейские остановили пьяного студента на чужом каршеринге.