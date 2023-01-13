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Шестерых обвинили в хищениях имущества их воинских частей Петербурга и Подмосковья

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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Стало известно о следствии по уголовному делу о хищении имущества из воинских частей в Санкт-Петербурге и Московской области на сумму более 44 миллионов рублей. Об этом рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Так, по словам председателя Следкома РФ, на данный момент предварительное следствие уже завершилось, по делу проходят шесть фигурантов. Согласно версии следствия, обвиняемые украли 80 наименований имущества из воинских хранилищ. Сумма ущерба составила 44,5 миллиона рублей.

Также Бастрыкин уточнил, что трое из фигурантов дела согласились сотрудничать, уголовное дело в отношении их передали в суд. Остальные же пока знакомятся с материалами дела. Об этом глава СК РФ рассказал в интервью "Российской газете".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на вопрос с застройкой Шуваловского парка.

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