В пожаре на улице Жени Егоровой пострадала петербурженка

В Выборгском районе Петербурга в “двушке” произошел пожар, в котором пострадала женщина.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера экстренной службы во вторник, 10 января, в 15:28. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 10 “квадратов”.

Огонь был ликвидирован в 15:55. В результате происшествия пострадала одна женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние потерпевшей не уточняется.

К тушению пожара от МЧС было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петроградском районе Петербурга в пожаре пострадала женщина. Возгорание случилось в отдельной трехкомнатной квартире площадью 15 “квадратов” в доме на улице Рыбацкая. Огонь распространился на площади 4 квадратных метров. К ликцидации огня от МЧС было привлечено четыре единицы техники и 17 человек личного состава.