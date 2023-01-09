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Петербуржец через суд пытался утилизировать заставить клинику утилизировать их с бывшей женой эмбрионов

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© Фото: pxhere

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Петербургская супружеская пара обращалась в клинику для проведения ЭКО. Так, в клинике сохранились их замороженные эмбрионы. Однако позже пара развелась. При разделе имущества супруг предложил бывшей жене забрать эмбрионов их клиники, не сказав ничего про их утилизации.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчина самостоятельно обратился в клинику после развода с требованием отдать ему эмбрионов. Так, истец попросил у суда взыскать 60 тысяч рублей за хранение и еще 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда, и обязать клинику уничтожить эмбрионы.

Суд установил, что эмбрионы должны храниться в криохранилище клиники до принятия "единогласного решения". Суд разъяснил, что истце не может требовать расторжения договора на ЭКО, так как он был заключен с его бывшей женой.

Мужчина получил отказ в суде, так как согласия об утилизации эмбрионов со стороны бывшей супруги не было.

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