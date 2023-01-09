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В Выборге женщина зарезала сожителя на глазах его сына

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© Фото: pxhere

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В Выборгском районе Ленобласти распитие спиртного закончилось смертельным ножевым ранением. Женщина начала конфликтовать со своим сожителем и схватилась за нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 января в 01:11 ночи в дежурную часть поступило сообщение от молодого человека, который сказал, что его отец получил ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 34-летнюю женщину, которая, в ходе ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, ударила ножом сожителя, 1977 года рождения. Мужчина от полученной раны скончался. Его смерть констатировала прибывшая бригада скорой помощи.

Известно, что задержанная была ранее неоднократно судима. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленобласти конфликт супругов закончился ножевым ранением.

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