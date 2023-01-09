Под суд отправится петербуржец, укравший из незапертого автомобиля телефон

В Петербурге будут судить ранее судимого мужчину, который украл из незакрытого авто мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы, 45-летний петербуржец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Согласно версии следствия, 28 ноября 2022 года обвиняемый проник в автомобиль через незакрытую дверь, припаркованный у дома 21 по проспекту Науки, где забрал с приборной панели мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей.

Уголовное дело было направлено в Калининский райсуд для рассмотрения по существу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петроградском районе Петербурга неизвестные заперли девушку-курьера на съемной квартире и отобрали у нее два телефона.