В пожаре на Рыбацкой улице пострадала петербурженка

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар в “трешке”. В результате происшествия пострадала местная жительница.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера экстренной службы в понедельник, 9 января, в 10:21. Возгорание случилось в отдельной трехкомнатной квартире площадью 15 “квадратов” в доме на улице Рыбацкая. Огонь распространился на площади 4 квадратных метров.

В 11:03 пожар был ликвидирован. В результате происшествия пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Красносельском районе загорелся частный дом. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено три единицы техники от и 15 человек личного состава. На месте происшествия был обнаружен один погибший мужчина.