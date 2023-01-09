В Петербурге задержали троих рецидивистов подозреваемых в убийстве девушки

В Выборгском районе произошло убийство 19-летней девушки. В качестве подозреваемых были задержаны трое ранее судимых мужчины. В нанесении смертельных травм сознался один из них.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 января вечером в полицию обратился 29-летний мужчина с сообщением, что в квартире на улице Руднева неизвестный задушил девушку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили труп 19-летней девушки с признаками насильственной смерти. На месте были задержаны трое подозреваемых мужчин. Ими оказались заявитель 27 и 28 лет соответственно. Все задержанные были ранее судимы. В итоге выяснилось, что один из них нанес потерпевшей смертельные травмы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе пожилая женщина скончалась после ножевого ранения, которое ей нанес родственник.