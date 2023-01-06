Полиция Петербурга задержала мошенника, обманувшего пенсионерку на 580 тысяч рублей

В Петербурге задержали молодого человека, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пенсионерке. Старушка лишилась более полумиллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 декабря 2022 года в полицию обратилась проживающая в Калининском районе пенсионерка, 1940 года рождения. Заявительница сообщила, что ей позвонила неизвестная, которая, представившись правнучкой, сказала, что попала в ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности нужны деньги. В тот же день потерпевшая отдала неизвестному 580 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В среду, 4 января, на Загородном проспекте правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 22-летний неработающий житель Ростовской области.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга лжесотрудники Центробанка убедили пенсионерку перевести 842 052 рублей.