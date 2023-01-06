На Сиреневом бульваре Lada сбила 13-летнего подростка

В Выборгском районе Петербурга автомобиль сбил 13-летнего школьника. Мальчик был госпитализирован.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в четверг, 5 января, около 18:50. У дома 10 по Сиреневому бульвару, 33-летний водитель автомобиля марки Lada Kalina совершил наезд на подростка, 2009 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данному фауту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Кингисеппском районе Ленинградской области пешеход был сбил снегоуборочной машиной, после чего попал под колеса трем авто. В результате происшествия мужчина погиб на месте.