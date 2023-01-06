В Ленобласти задержали мужчину, хранившего дома более 300 грамм наркотиков

Во Всеволожском районе Ленобласти был задержан местный житель, подозреваемый в незаконном обороне наркотиков. При обыске у мужчины дома нашли более 300 грамм наркотического вещества.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 5 января, в четверг, в ходе расследования по уголовному делу по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) правоохранители провели обыск в квартире в поселке имени Морозова.

Были обнаружены и изъяты пакет с наркотическим веществом весом почти 320 грамм, а также шесть запечатанных свертков, предположительно, с тем же веществом. Изъятые пакет и свертки направлены на экспертизу.

Также был задержан 39-летний хозяин квартиры. Мужчина доставлен в отдел полиции для производства следственных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга сотрудники ДПС остановили "Жигули", в котором были обнаружены наркоитки.