Петербурженка обвинила своего приемного сына в растлении дочерей

В Московском районе Петербурга местная жительница обвинила приемного сына в растлении двух своих дочерей, которое тот совершил почти 10 лет назад. Подозреваемого ищут правоохранители.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 5 января, в четверг, в полицию обратилась женщина, 1983 года рождения, с заявлением о том, что в осенью-зимой 2013 года, ее 24-летний приемный сын совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух ее дочерей: 2003 и 2006 года рождения. По словам заявительницы, преступления были совершены в Тверской области, где на тот момент проживала семья.

Полиция проводит проверку. Подозреваемого молодого человека разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга женщина обратилась в полицию с сообщеним, что ее муж совершал разварные действия по отношению к их малолетней дочери, 2017 года рождения. По словам заявительницы, преступление супруг совершил в начале сентября 2022, находясь по месту жительства на Малой Десятинной улице.