На Большой Яблоновке загорелся гараж: пострадали двое

В Невском районе произошел пожар в помещении гаража, в результате которого пострадали двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера экстренной службы 5 января в 17:42. На улице Большая Яблоновка огонь охватил помещение гаража, размером 4 на 6 метров. Горела вся площадь помещения.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе Петербурга на Пулковском шоссе произошел пожар в производственном здании размером 12 на 45 метров. В результате происшествия погибли два человека. К ликвидации огня от МЧС привлекалось семь единиц техники и 32 человека личного состава.