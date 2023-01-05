На Пулковском шоссе загорелась котельная

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар в производственном здании. Огонь тушили по номеру 1-БИС. На месте происшествия есть двое погибших.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу, сообщения о пожаре поступило на пульт диспетчера экстренной службы в четверг, 5 января, в 09:16. Возгорание произошло в 2-3-х этажном производственном здании размером 12 на 45 метров по адресу Пулковское шоссе, д 104.Пламя охватило площадь размером 420 “квадратов”.

В 10:14 пожару присвоили номер 1-БИС. В 11:06 номер был понижен, пожар локализован.

В результате происшествия погибли два человека. К ликвидации огня от МЧС привлекалось семь единиц техники и 32 человека личного состава.

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