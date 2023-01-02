В ДТП в Петергофе пострадала 2-летняя девочка

В Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП в котором пострадали малолетний ребенок и женщина. Полиция проводит проверку.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье вечером, 1 января, у дома 119 по Санкт-Петербургскому шоссе в городе Петергоф 27-летний водитель иномарки Ford не справился с управлением и наехал на уличный фонарь, во время совершения обгона.В результате ДТП пострадала 2-летняя девочка и 37-летняя женщина.

Пострадавшие находились в авто в качестве пассажиров. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а вот женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Всеволожском районе Ленобласти пенсионерка была сбита, а затем попала под колеса другого авто. Женщина умерла на месте.