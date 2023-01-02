Прокуратура займется делом о пожаре на Балтийской, в котором погибли двое

В Петербурге после пожара на Балтийской улице, в котором погибли двое человек, было возбуждено уголовное дело. Прокуратура проконтролирует расследование.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, прокуратура Кировского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, вечером 1 января в одной из квартир дома на Балтийской улице произошел пожар. В результате происшествия погибли двое мужчин и еще четыре человека были госпитализированы в медицинские учреждения.

В данный момент проводится мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пожаре в двухкомнатной отдельной квартире в доме на Балтийской улице пострадали четверо человек и двое погибли. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 25 человек личного состава и шесть единиц техники.