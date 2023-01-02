Полиция задержала рецидивиста, жестоко зарезавшего жену на Дыбенко

В Петербурге задержали ранее судимого мужчину, который из ревности нанес смертельные ножевые ранения собственной жене.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 31 декабря в полицию сообщили о том, что на 13 этаже дома на улице Дыбенко лежит в крови девушка. Было установлено, что в парадной возле квартиры 31-летний житель Перми, на почве ревности, нанес несколько ударов ножом 31-летней жене.

В результате потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии и умерла в медицинском учреждении. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В воскресенье, 1 января, подозреваемый в совершении данного преступления был задержан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Дыбенко была обнаружена женщина с ножевыми ранениями, которая в последствии скончалась в медучреждении.