В пожаре на Балтийской погибли двое петербуржцев и еще четверо были госпитализированы

В Кировском районе Петербурга произошел пожар в “двушке”. В результате происшествия погибли двое человек и четверо были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера 1 января в 23:12. В доме на Балтийской улице в двухкомнатной отдельной квартире огнем было объято 35 квадратных метров.

Пламя было ликвидировано 2 января в 0:00.

В результате пожара на месте погибли двое человек. Еще четверых удалось спасти. Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение.

От МЧС к ликвидации пожара было привлечено 25 человек личного состава и шесть единиц техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге пожар в 8-комнатной коммунальной квартире тушили по номеру 1-БИС.