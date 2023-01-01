В Ленобласти пенсионерка погибла после того, как ее сбили два раза подряд

Во Всеволожском районе Ленобласти пожилая женщина была сбита автомобилем, после чего угодила под колеса другого авто. В результате аварии пенсионерка скончалась.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 31 декабря, на 31-м километре автодороги “Парголово-Огоньки”, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода женщину, 1948 года рождения, сбил неустановленный водитель, который скрылся с места происшествия.

Далее пострадавшая попала под колеса иномарки KIA, под управлением 30-летней автоледи. В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Известно, что водитель второго авто привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 9 раз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок.