Разбойник избил петербуржца в его квартире и угрожал электрошокером

В Кировском районе Петербурга иногородний молодой человек избил петербуржца и угрожал электрошокером в его квартире. Однако потерпевшему удалось дать отпор и собственноручно задержать злодея.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 30 декабря, в пятницу, в 17:08 в полицию обратился мужчина, 1971 года рождения, проживающий на улице Зины Портновой. Заявитель сообщил, что в его квартиру, по объявлению о сдачи в наем жилой площади пришел, 20-летний житель Тывы, который под угрозой электрошокера избил мужчину и пытался похитить имущество.

Однако потерпевший сумел задержать злоумышленника и передал его сотрудникам правопорядка. Петербуржец получил травмы и после оказания медицинской помощи, был отпущен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция задержала злодеев, совершивших два разбойных налета в Приморском районе.