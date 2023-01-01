На Дыбенко рецидивист из ревности жестко зарезал жену

Перед новогодним праздником в Невском районе в полицию поступил тревожный звонок об обнаружении окровавленной раненной девушки в парадной жилого дома. Потерпевшая скончалась в медучреждении. В совершении преступления подозревается ее супруг.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 31 декабря, в субботу, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в парадной дома на улице Дыбенко, на 13 этаже лежит девушка в крови.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что около 0:40, 31-летний супруг потерпевшей, возле квартиры несколько раз ударил жену ножом, нанеся ранения по жизненно важным органам. После чего злоумышленник скрылся. Мотивом поступка мужчины стала ревность.

Пострадавшая девушка была доставлена в медучреждение в состоянии клинической смерти, где в итоге скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Полиция приступила к розыску злодея. Известно, что подозреваемый был неоднократно судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тихвинском районе Ленобласти произошло двойное убийство супружеской пары.