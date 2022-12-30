В Петербурге телефонные мошенники убедили пенсионерку перевести более 800 тысяч рублей

В Кировском районе Петербурга пожилая женщина стала жертвой мошенничества. Пенсионерку убедили перевести крупную сумму денег под предлогом безопасности средств на счетах.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 29 декабря, в четверг, в полицию обратилась пенсионерка, 1952 года рождения, с сообщением о том, что в период с 26 по 27 декабря ей на телефон названивали неизвестные, который представляясь сотрудниками Центробанка, убедили женщину перевести на указанные ими счета деньги, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах потерпевшей.

В результате старушка перевела мошенникам 842 052 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга лжесотрудница Следкома убедила пенсионера перевести 767 600 рублей.