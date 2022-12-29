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В поселке Мехбаза обнаружили трупы застреленных супругов

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© Фото: pxhere

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В Тихвинском районе Ленобласти произошло двойное убийство — неизвестный убил супружескую пару. Злоумышленника ищут.

Как передает Патрульный Петербурга, в среду, 28 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома на Центральной улице в поселке Мехбаза Тихвинского района фельдшер скорой помощи обнаружил два трупа с огнестрельными ранениями.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что на кухне с огнестрельными ранениями головы находится труп 50-летнего мужчины, владельца квартиры, и его 43-летней жены.

С места происшествия были изъяты два паспорта, следы пальцев рук, фрагмент патрона и дробь.

Также полицейские обыскали ри дома на Строительной и Народной улицах. По итогам обыска было изъято гильзы, патроны, ружья.

Боеприпасы и оружие отправлены на экспертизу. По данному факту возбуждено головное дело по статье 105 части 2 пункту а УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый объявлен в розыск.

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