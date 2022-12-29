Петербургская полиция задержала рецидивистку-карманницу, оставившую без телефонов двух пассажиров метро

В Петербурге правоохранители задержали женщину, вытащившую из кармана смартфоны у двух пассажирок городской подземки. Возбуждены уголовные дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 27 декабря, сотрудники головного розыска Главка на Невском проспекте задержали 48-летнюю ранее неоднократно судимую женщину, которая подозревается в ряде карманных краж на территории метро.

Так, 9 декабря в вестибюле станции метро “Петроградская”, злоумышленница вытащила из кармана пальто 22-летней девушки смартфон стоимостью 50 тысяч рублей. В 27 декабря в вестибюле станции метро “Площадь Восстания”, украла телефон, стоимостью 110 300 рублей, из кармана шубы 30-летней женщины.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге полиция задержала 24-летнюю карманницу, укравшую 8 мобильных телефнов на общую сумму более 400 рублей.