На Салова нетрезвый рецидивист угнал у петербуржца автомобиль

Во Фрунзенском районе Петербурга пьяный мужчина решил покататься на чужой иномарке, однако его поездка закончилась быстро. Угонщик задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью в среду, 28 декабря, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины, 1989 года рождения, о том, что в приод с 27 по 28 декабря от дома 63 по улице Салова, неизвестный злоумышленник угнал Hyundai Elantra, 2004 года выпуска.

В тот же день возле дома 61/1 по улице Салова заявитель обнаружил пропавшую машину, в которой находился нетрезвый мужчина. Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний неоднократно судимый мужчина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе сотрудники дорожной полиции остановили каршеринг, за рулем которого находился нетрезвый студент-первокурсник, завладевший автомобилем с чужого аккаунта.