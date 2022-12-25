В Петербурге мошенник лишил пенсионерку 16,5 миллионов рублей под предлогом инвестиций

В Петербурге пожилая женщина решила поучаствовать в инвестициях, но нарвалась на афериста, который убедил ее перевести более 16 миллионов рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 24 декабря, в полицию Приморского района обратилась 70-летняя петербурженка, проживающая на Байконурской улице, с заявлением о том, что в конце ноября она увидела в социальной сети рекламу об инвестициях и заполнила анкету. После ей позвонил неизвестный мужчина, который под предлогом инвестиций, убедил старушку перевести деньги.

В период с 5 по 22 декабря потерпевшая перевела на указанный мошенником счет 16 575 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции приступили к розыску злоумышленников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга пожелому мужчине позвонила неизвестная, которая представиласть сотрудником Следкома. Аферистка убедила пенсионера перевести 767 600 рублей под предлогом безопасности.