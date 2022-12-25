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В кабинете школы в Московском районе произошло возгорание

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© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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В Московском районе в одной из школ произошло возгорание в кабинете. Огонь был локализован чуть больше, чем за пол часа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в воскресенье, 25 декабря, в 09:16 часов.

Возгорание произошло на 5-ом Предпортовом проезде в здании, где располагается школа. В кабинете площадью 20 “квадратов” огнем охватило пять “квадратов”. Пожар локализовали в 09:40.

Причины возгорания не известны. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе Петербурга на улице Одоевского произошел пожар в двухкомнатной квартире. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

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