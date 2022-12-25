В Петербурге в пожаре на Одоевского пострадали двое человек

В Василеостровском районе Петербурга в квартирном пожаре пострадали мужчина и женщина. Пострадавших госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице, информация о пожаре поступило в экстренную службу 24 декабря в 23:39. В доме на улице Одоевского случилось возгорание в двухкомнатной квартире. В комнате площадью 20 квадратных метров, огонь охватил 10 “квадратов”.

Пожар был ликвидирован в 00:15. В результате происшествия пострадали двое местных жителей — мужчина и женщина. Они были госпитализированы в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе Петербурга произошел пожар в одной из комнат коммунальной квартиры в доме на набережной реки Фонтанки. В результате происшествия пострадал один местный житель, которого госпитализировали в больницу. К ликвидации огня от МЧС было привлечено четыре единицы техники и 17 человек личного состава.