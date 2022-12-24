В Петербурге пенсионер поверил лжесотруднице Следкома и лишился крупной суммы денег

В Приморском районе Петербурга пожилой мужчина стал жертвой мошеннического обмана. Звонившая ему аферистка, прельстилась сотрудницей Следкома и заставила пенсионера перевести более 700 тысяч рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 23 декабря, в пятницу, в полицию обратился пенсионер, 1945 года рождения, проживающий на Парашютной улице, с сообщением о том, что с 20 по 22 декабря ему звонила в дневное время неизвестная женщина, которая представляясь сотрудницей Следственного комитета, сообщила мужчине, что а его счету происходят мошеннические действия и поэтому необходимо все свои деньги перевести на безопасный счет.

После этого потерпевший через банкомат перевел на указанный мошенницей счет 767 600 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Аэродромной улице сотрудники правопорядка задержали мошенника, обманувшего пенсионерку на 400 тысяч рублей.