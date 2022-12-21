  • 21 Декабрь 2022
USD 22.12.2022 70.5256 +1.5219
USD ММВБ 17:33 70.7789  
EUR 22.12.2022 75.0914 +1.7525
EUR ММВБ 17:33 75.2262  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Напавший с ножом на двух мужчин и хранивший дома порох фехтовальщик получил 5 лет строгого режима

Автор:


© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Темы дня

В Петербурге вынесли приговор преподавателю фехтования, который совершил нападение с ножом на двух граждан, у которых в результате отобрал мобильные телефоны.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столице, мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пункту “в” части 4 статьи 162, части 1 статьи 222.1 УК РФ (разбой с нанесением тяжкого вреда здоровью и хранение боеприпасов).

Суд установил, что ночью 15 ноября 2020 года фигурант дела, находясь на проспекте Ударников напал на двух мужчин с требованием отдать ему мобильные телефоны. В результате подсудимый достал нож и нанес ранения потерпевшим, в итоге забрав у обоих телефоны, стоимостью 10 тысяч рублей и 33 тысячи рублей, после чего скрылся.

Также в ходе обысков выяснилось, что злоумышленник хранил у себя дома порох, который относятся к категории метательных взрывчатых веществ.

Красногвардейский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд приговорил к 18 годам колонии строго режима петербуржца, зарезавшего продавщицу секс-шопа.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram