Напавший с ножом на двух мужчин и хранивший дома порох фехтовальщик получил 5 лет строгого режима

В Петербурге вынесли приговор преподавателю фехтования, который совершил нападение с ножом на двух граждан, у которых в результате отобрал мобильные телефоны.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столице, мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пункту “в” части 4 статьи 162, части 1 статьи 222.1 УК РФ (разбой с нанесением тяжкого вреда здоровью и хранение боеприпасов).

Суд установил, что ночью 15 ноября 2020 года фигурант дела, находясь на проспекте Ударников напал на двух мужчин с требованием отдать ему мобильные телефоны. В результате подсудимый достал нож и нанес ранения потерпевшим, в итоге забрав у обоих телефоны, стоимостью 10 тысяч рублей и 33 тысячи рублей, после чего скрылся.

Также в ходе обысков выяснилось, что злоумышленник хранил у себя дома порох, который относятся к категории метательных взрывчатых веществ.

Красногвардейский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд приговорил к 18 годам колонии строго режима петербуржца, зарезавшего продавщицу секс-шопа.