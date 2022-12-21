В пожаре в коммуналке на набережной Фонтанки пострадал петербуржец

В Центральном районе Петербурга произошел квартирный пожар на набережной реки Фонтанки. В результате инцидента пострадал местный житель.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице, в среду, 21 декабря, на пульт диспетчера в 08:41 поступило сообщение о возгорании в квартире дома на набережной реки Фонтанки. В 14-ти комнатной коммунальной квартире случился пожар в одной из комнат, площадью 15 квадратных метров. Пламенем была площадь 10 квадратных метров.

Локализовать пожар удалось в 08:53. В результате инцидента пострадал мужчина. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение. О его состоянии не сообщается.

К ликвидации огня от МЧС было привлечено четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Сантк-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга загорелась машина на автомойке на проспекте Энгельса. Огонь распространился также на 15 квадратных метров помещения. К ликвидации огня от МЧС было привлечено 17 человек личного состава и четыре единицы техники.