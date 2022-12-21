В Москве задержали участника массовой драки на парковке ТК в Кудрово

Правоохранители задержали участника массовой драки в Кудрово, в которой был серьезно ранен мужчина. Злоумышленник пытался скрыться от ответственности в Москве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, поздним вечером 16 декабря во Всеволожском районе 47-го региона на парковке торгового центра в Кудрово произошел групповой конфликт. В результате инцидента 21-летний мигрант получил тяжелое ножевое ранение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сотрудники уголовного розыска Всеволожского района сумели определить личность и местонахождение подозреваемого в нанесении ножевого ранения. Им оказался 27-летний гражданин сопредельного государства, который сбежал от полиции в Москву. Мужчина был задержан и доставлен во Всеволожск для проведения следственных действий.

Согласно предварительной информации, конфликт возник из-за спора за рабочие места в сфере доставки еды.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после массовой драки на территории торгового комплекса в Кудрово 21-летний мигрант был госпитализирован в тяжелом состоянии с ножевым ранением груди.