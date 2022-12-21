На Науки неизвестный ворвался в квартиру 94-летней пенсионерки ради двух тысяч рублей

В Калининском районе Петербурга в квартиру 94-летней пенсионерки ворвался неизвестный злоумышленник, который начал требовать отдать ему драгоценности и деньги. По итогу злодей забрал у старушки кошелек.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 20 декабря, в дежурную часть обратилась женщина, 1966 года рождения, которая сообщила, что в квартиру ее 94-летней мамы на проспекте Науки ворвался неизвестный, заклеил скотчем рот и забрал кошелек.

Прибывшие на место происшествия правоохранители приняли от потерпевшей заявление. Около 16:00 она открыла неизвестному деверь своей квартиры, после чего мужчина повалил ее на пол в коридоре и стал требовать отдать ему деньги и драгоценности, после чего забрал из кошелька потерпевшей две тысячи рублей и скрылся с места преступления.

На злоумышленника составлена ориентировка, полиция преступила к его поиску. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе Петербурга приезжий мужчина ограбил 90-летнюю женщину в парадной дома на Гатчинском шоссе.