На Энгельса на автомойке загорелась машина

В Выборгском районе Петербурга произошло возгорание автомобиля на территории автомойки. Огонь тушили 17 пожарных.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице, сообщение о пожаре поступило в экстренную службу в среду, 21 декабря, в 06:55. В доме 33 по проспекту Энгельса в помещении автомойки площадью 60 квадратных метров горел автомобиль и обстановка на площади 15 “квадратов”.

Пожар был ликвидирован в 07:23. Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации огня от МЧС было привлечено 17 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе в Парголово на Хабаровской улице загорелись сараи и частный дом. Пожар тушили по номеру 1-БИС. К ликвидации было привлечено 32 человека личного состава и восемь единиц техники.