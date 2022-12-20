В Ленобласти подросток ограбил в подъезде пенсионера

В Лужском районе Ленобласти 15-летний подросток напал на пожилого мужчину в подъезде дома и забрал у него деньги. Злоумышленника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 декабря в полицию обратился 67-летний пенсионер, проживающий на улице 1-я Железнодорожная в поселке Торковичи, с сообщением, что в подъезде дома на него напали неизвестные, избили и отобрали денежные средства.

Прибывшие на место происшествие правоохранители установили, что около 20:00 в подъезде на потерпевшего напал 15-летний восьмиклассник, который, применив силу, забрал у мужчины 800 рублей.

Несовершеннолетний разбойник был задержан и передан родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Кировском районе Петербурга трое неизвестных угрожая продавцу ножом, забрали наличку из магазина оптики на Маршала Казакова.