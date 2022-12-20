Зарезавший продавщицу секс-шопа петербуржец получил 18 лет колонии

В Петербурге суд огласил приговор мужчине, который жестко убил продавщицу и украл товар. Злодей отправится в колонию строго режима на 18 лет.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с предметом используемым в качестве оружия).

Суд установил, что преступник 18 февраля 2022 года, находясь в помещении секс-шопа напал с ножом на продавца-кассира данного магазина и нанес ей не менее 20 ударов ножом в разные части тела. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

Далее подсудимый похитил несколько секс-игрушек суммой на 2 620 рублей и скрылся.

Фигурант дела признал вину частично. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в кваритре дома на улице Маршала Казакова пенсионер зарезал собутыльника.