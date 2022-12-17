В Красном Селе задержали укравшего у петербурженки телефон мигранта

В Красносельском районе Петербурга правоохранители задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который с применением силы отобрал телефон у девушки.

Как стало известно Сантк-Петербург.ру, 15 декабря в полицию обратилась 28-летняя девушка с заявлением, что около 01:30 на Стрельнинском проспекте неизвестный злоумышленник с применением физической силы отобрал у нее мобильный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

В пятницу, 16 декабря, около девяти утра на Бронетанковой улице в городе Красное Село сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего неработающего мигранта, подозреваемого в совершении преступления.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 10 неизвестных мужчин избили мигранта на территории ТК в Кудрово.