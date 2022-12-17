На Хабаровской улице пожарный тушили сараи и частный дом по номеру 1-БИС

В Выборгском районе случился пожар частного дома. Огонь также охватил сараи. На ликвидацию огня ушло два часа.

Как сообщает пресс-служба Главного управление МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в субботу, 17 декабря, в 05:42. На Хабаровской улице загорелся частный дом с мансардой и сараи. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

В 05:59 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В 07:19 пожарные сумели локализовать пламя. В 07:22 ранг был понижен до первого номера. Ликвидировать пожар удалось к 08:03.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 32 человека личного состава и восемь единиц техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге проихошло возгорание в здании на территории машиностроительного завода "Звезда" в Невском районе. Огонь тушили по номеру 1-БИС.