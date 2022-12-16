В Купчино задержали находящихся в розыске воров еды из магазина

Во Фрунзенском районе Петербурга были задержаны двое мужчин, которые находились в федеральном розыске как сбежавшие от правосудия подсудимые.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг ночью, 15 декабря на Купчинской улице были задержаны двое мужчин, 35 и 29 лет. Задержанные находились в федеральном розыске, так как будучи подсудимыми, скрылись от суда.

Злоумышленники по предварительному сговору в мае совершили кражу товара из продуктового магазина на сумму 4 980 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборге в Ленинградской области полиция задержала судимого ранее мужчину, который находился в федеральном розыске за попытку совершить кражу имущества в доме на колесах. В июне прошлого года, злоумышленник проник в дом на колесах и предпринял попытку украсть имущество на 102 900 рублей.